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كُتّاب وآراء
رئيس الجزائر "تبون" يشيد بخيارات هواري بومدين
تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بـ"بناء جمهورية جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية"، قائلا: "اليوم أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية".
وأضاف تبون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، "في 1956 تعاضد العمال ضد الاستعمار بتأسيس النقابة التاريخية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) UGTA بقيادة الشهيد عيسات إيدير".
وأردف: "في 1971 كسب الزعيم هواري بومدين الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا".
كان الرئيس الجزائري الأسبق، هواري بومدين، أعلن في 24 فبراير عام 1971 تأميم المحروقات في أوج النزاع العربي الإسرائيلي، استكمالا لمسار طويل من المفاوضات لاسترجاع الثروات الوطنية .
وأصبحت الجزائر بعد هذا القرار تحوز 51 بالمئة، على الأقل، من فوائد الشركات المكتتبة الفرنسية التي تعمل في الجنوب .
وجرى يوم 24 فبراير 1971 تأميم جميع الفوائد المنجمية المتعلقة بحقول الغاز الطبيعي، و كذا كل الفوائد المحصلة من طرف شركات نقل المحروقات.