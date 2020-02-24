24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات (5.00)

  2. المغرب يتصدر مؤشر الشفافية المالية في إفريقيا .. والجزائر الأسوأ (5.00)

  3. "أم الربيع" يسجل أكبر تراجع في خزن مياه السدود (5.00)

  4. "الائتلاف من أجل مليلية" يدعو إسبانيا إلى "حسن الجوار مع المغرب" (5.00)

  5. عدم اختصاص البرلمان في حل "الإيركام" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الجزائر "تبون" يشيد بخيارات هواري بومدين

رئيس الجزائر "تبون" يشيد بخيارات هواري بومدين

رئيس الجزائر "تبون" يشيد بخيارات هواري بومدين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 24 فبراير 2020 - 17:55

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بـ"بناء جمهورية جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية"، قائلا: "اليوم أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية".

وأضاف تبون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، "في 1956 تعاضد العمال ضد الاستعمار بتأسيس النقابة التاريخية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) UGTA بقيادة الشهيد عيسات إيدير".

وأردف: "في 1971 كسب الزعيم هواري بومدين الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا".

كان الرئيس الجزائري الأسبق، هواري بومدين، أعلن في 24 فبراير عام 1971 تأميم المحروقات في أوج النزاع العربي الإسرائيلي، استكمالا لمسار طويل من المفاوضات لاسترجاع الثروات الوطنية .

وأصبحت الجزائر بعد هذا القرار تحوز 51 بالمئة، على الأقل، من فوائد الشركات المكتتبة الفرنسية التي تعمل في الجنوب .

وجرى يوم 24 فبراير 1971 تأميم جميع الفوائد المنجمية المتعلقة بحقول الغاز الطبيعي، و كذا كل الفوائد المحصلة من طرف شركات نقل المحروقات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.