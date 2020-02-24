عاصفة رملية تعطل خدمات والنقل في جزر الكناري

هسبريس - د.ب.أ

اضطرت المدارس إلى إغلاق أبوابها اليوم الاثنين، مع استمرار تعرض جزر الكناري لعاصفة محملة بالرمال، قادمة من الصحراء الكبرى، مما تسبب في تعطيل الخدمات المحلية ووسائل النقل.

وقد تم إغلاق جميع المطارات في الجزر الإسبانية، لفترة قصيرة من الوقت خلال مطلع الأسبوع.

ومازال الإنذار من سوء الاحوال الجوية قائما، بسبب قوة الرياح. كما تم إلغاء احتفالات الكرنفال المقررة في جزيرة جران كناريا بسبب حالة الطقس.

ومن جانبه، قال رئيس جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، للتلفزيون الاسباني: "لم نشهد حدثا مثل ذلك منذ 40 عاما."

وعلى الرغم من استئناف المطارات في الجزر عملياتها الآن، إلا أنه مازال هناك بعض المشاكل المستمرة، بحسب ما قالته شركة "اينا" لتشغيل المطارات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وطُلب من الركاب التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.

يذكر أنه تم خلال مطلع الأسبوع، قياس سرعات الرياح التي تعرضت لها الجزر الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، حيث زادت على 150 كيلومترا في الساعة الواحدة. ومع ذلك، فقد هدأت تلك الرياح الآن إلى حد كبير.