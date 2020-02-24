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الرئيسية | خارج الحدود | عمان تسجل أول حالتين لإصابة بفيروس كورونا

عمان تسجل أول حالتين لإصابة بفيروس كورونا

عمان تسجل أول حالتين لإصابة بفيروس كورونا
هسبريس - رويترز
الاثنين 24 فبراير 2020 - 15:40

قال التلفزيون العماني إن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف أن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتابع أنهما في حالة مستقرة.

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