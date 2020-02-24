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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة سادس حالة مصابة بفيروس كورونا بإيطاليا

وفاة سادس حالة مصابة بفيروس كورونا بإيطاليا

وفاة سادس حالة مصابة بفيروس كورونا بإيطاليا
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 24 فبراير 2020 - 16:30

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، وفاة الحالة السادسة المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الضحية هى سيدة كانت مريضة بالسرطان.

ويشار إلى أن هذه خامس حالة وفاة بفيروس كورونا يتم تسجيلها في منطقة لومباردي.

وكانت إيطاليا قد سجلت رابع وخامس حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم.

وأعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحافي في وقت سابق أن عدد الحالات المصابة بالفيروس بلغ 219 حالة.

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