اعتقال سائق سيارة دهس زوار مهرجان بألمانيا

هسبريس - رويترز

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على سائق السيارة التي دهست عددا من المشاركين في مهرجان، بمدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، اليوم الاثنين.

وأحجمت الشرطة عن قول ما إذا كانت الواقعة حادثا عرضيا أم هجوما متعمدا. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هناك أطفالا بين المصابين، ونقلت عن شهود قولهم إن السائق اندفع بسيارته متعمدا على ما يبدو وسط الحشد.

تأتي الواقعة بعد مرور أقل من أسبوع على هجوم قتل فيه مسلح عشرة أشخاص بالرصاص ثم انتحر في أحد أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.