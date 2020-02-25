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كُتّاب وآراء
"كورونا" يسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بالصين
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين القاريّة، اليوم الثلاثاء، إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجّلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.
وأضافت أنّه في ما خصّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثّل ارتفاعاً بالمقارنة مع الحصيلة التي سجّلت الإثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.