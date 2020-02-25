السجن 10 أعوام لصيني مدان بنشر معلومات سرية

هسبريس - د.ب.أ

قضت محكمة صينية في إقليم جيجيانغ، شرق الصين، بسجن الناشر السويدي الصيني الأصل جوي مينهاي لمدة عشرة أعوام؛ لإدانته بنشر معلومات سرية في الخارج بصورة غير قانونية.

وقد أصدرت محكمة نينجبو الجزئية الحكم ضد جوى، الذي يمتلك دار نشر في هونغ كونغ تبيع كتبا محظورة في الصين، وقالت إنه سوف يتم حرمان البالغ 55 عاما من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمسة أعوام.

وأوضحت المحكمة أن "جوي اعترف بجرمه، وقال إنه لن يتقدم باستئناف ضد الحكم".

وكانت قضية جوي قد حظيت باهتمام عالمي عندما اختفى عام 2015؛ أثناء قضائه عطلة في تايلاند.

وكان جوي قد ظهر في التلفزيون الصيني، مطلع عام 2016، واعترف بمغادرة الصين دون أن يقضي عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين؛ لدوره في حادث سير بسبب قيادته سيارة وهو تحت تأثير الكحوليات منذ أكثر من عقد.

وبعد أن قضى جوي عقوبته، تمت إعادة اعتقاله وسجنه في البر الرئيسي الصيني، في يناير 2018، أثناء سفره مع دبلوماسيين سويديين اثنين من أجل موعد مع طبيب في بكين.