ثلاث وفيات جديدة بـ"فيروس كورونا" في إيران

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أنه جرى تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جرّاء المرض إلى 15.

ومنذ الأربعاء، عندما أعلنت عن أول وفاتين لديها في مدينة قم التي يؤمها علماء دين وحجاج شيعة من حول العالم، تحاول إيران جاهدة احتواء المرض الذي أطلق عليه "كوفيد-19".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "ارنا" بأن الضحايا الجدد هما امرأتان مسنتان في محافظة مركزي (وسط) ومريض ثالث في محافظة ألبرز (شمال).

وقال عباس نيكراوش، رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ساوة، لوكالة "إرنا" في تصريح: "كانت إحداهن تبلغ من العمر 87 عاما لديها تاريخ بالأمراض القلبية والرئوية والكبد والكلى توفيت بعد يومين على نقلها إلى المستشفى".

وأما الثانية، فتبلغ من العمر 82 عاما وتعاني من "أمراض خطيرة في الدم والقلب والأوعية الدموية"، وتوفيت بعد يوم على نقلها إلى المستشفى، مشيرا إلى أنها سبق أن زارت قم حيث يعيش أبناؤها.

وأفاد نيكراوش بأنه "تم تأكيد ثلاث إصابات بفيروس "كورونا" المستجد في مدينة ساوة حتى الآن، أدت اثنتان منها إلى الوفاة".

وأضاف أن "هناك امرأة مصابة أفغانية تبلغ من العمر 78 عاما تخضع لرعاية خاصة".

ولم توضح "إرنا" هوية المتوفى في ألبرز، ولم تقدم أي تفاصيل بشأن وضعه الصحي.

وقال حسن إنانلو، نائب مدير جامعة ألبرز للطب، إن "هذا المريض كان يخضع لرعاية صحية خاصة في الأيام الأخيرة عندما توفي".

وحسب "إرنا"، تتم معالجة حالتين مؤكدتين حاليا في مستشفى في ألبرز.

وأكدت إيران 61 إصابة بـ"كورونا" المستجد، حتى الآن.