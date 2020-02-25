24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا" (5.00)

  2. رصيف الصحافة: فيروس "كورونا" ينشر الرعب وسط مغاربة إيطاليا (5.00)

  3. الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت (5.00)

  4. الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة (5.00)

  5. ممرضو المملكة يدقون ناقوس الخطر بشأن "تفاقم الحوادث المهنية‬" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" تحوّل طائرة تركية من إسطنبول إلى أنقرة

"كورونا" تحوّل طائرة تركية من إسطنبول إلى أنقرة

"كورونا" تحوّل طائرة تركية من إسطنبول إلى أنقرة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 13:15

أفاد مصدر بالطيران المدني التركي بتحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، كانت قادمة من إيران اليوم الثلاثاء، إلى أنقرة بناء على طلب من وزارة الصحة التركية.

وعلاقة بهذا الإجراء المفاجئ، ذكر موقع إلكتروني لحركة الطيران أن "أحد الركاب يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد".

ونشرت وكالة "دمير أورين" التركية للأنباء تسجلا مصورا يظهر سيارات إسعاف مصطفة بجانب الطائرة؛ وعددا من الأشخاص يرتدون سترات بيضاء واقية على المدرج.

وأقلعت الطائرة من طهران من أجل أن تهبط في اسطنبول؛ بينما أغلقت تركيا حدودها مع إيران، يوم الأحد، وخفضت الرحلات الجوية بسبب انتشار الفيروس في بلاد الفرس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 13:28
نحن نتكلم عن الأخرين وكأننا في كوكب آخر.. دول منعت حتى الطرود البريدية الآتية من الصين وكوريا ونحن في حالة شرود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.