"كورونا" تحوّل طائرة تركية من إسطنبول إلى أنقرة

هسبريس - رويترز

أفاد مصدر بالطيران المدني التركي بتحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، كانت قادمة من إيران اليوم الثلاثاء، إلى أنقرة بناء على طلب من وزارة الصحة التركية.

وعلاقة بهذا الإجراء المفاجئ، ذكر موقع إلكتروني لحركة الطيران أن "أحد الركاب يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد".

ونشرت وكالة "دمير أورين" التركية للأنباء تسجلا مصورا يظهر سيارات إسعاف مصطفة بجانب الطائرة؛ وعددا من الأشخاص يرتدون سترات بيضاء واقية على المدرج.

وأقلعت الطائرة من طهران من أجل أن تهبط في اسطنبول؛ بينما أغلقت تركيا حدودها مع إيران، يوم الأحد، وخفضت الرحلات الجوية بسبب انتشار الفيروس في بلاد الفرس.