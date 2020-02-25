الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة

هسبريس من الرباط

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وذكر المصدر نفسه أن مبارك فارق الحياة ليل أمس الاثنين، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

الرئيس الراحل تنحى عن منصبه في فبراير 2011؛ مغادرا منصبه تحت ضغوط احتجاجات شعبية.

وأودع المتنحي السجن لسنوات، بعد الانتفاضة التي أنهت حكمه، لكنه خرج من السجن في عام 2017؛ بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.

وكان حسني مبارك، بعدما تدرج في صفوف الجيش المصري، قد تولى الرئاسة بعد اغتيال سلفه أنور السادات عام 1981.