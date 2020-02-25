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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:11

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وذكر المصدر نفسه أن مبارك فارق الحياة ليل أمس الاثنين، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

الرئيس الراحل تنحى عن منصبه في فبراير 2011؛ مغادرا منصبه تحت ضغوط احتجاجات شعبية.

وأودع المتنحي السجن لسنوات، بعد الانتفاضة التي أنهت حكمه، لكنه خرج من السجن في عام 2017؛ بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.

وكان حسني مبارك، بعدما تدرج في صفوف الجيش المصري، قد تولى الرئاسة بعد اغتيال سلفه أنور السادات عام 1981.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:16
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناتك و إنا لله وإنا إليه راجعون
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2 - rachid الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:17
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان.
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3 - karima الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:17
انا لله وانا اليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت
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4 - عبده الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:18
إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
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5 - ولد زايو الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:18
بسم الله الرحمن الرحيم. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان. صدق الله العظيم
انا لله وانا اليه راجعون. رحم الله الجميع.
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6 - كريمة الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:19
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله.
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7 - مغربية غيور ة على بلدها الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:19
انا لله وانا اليه راجعون،غفر الله له ولجميع المسلمين والمسلمات.
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8 - بارك الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:21
بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله السيد رئيس حسن مبارك تعازينا الحارة إلى الشعب المصري الكبير و أسرته الكبيرة و الصغيرة إن لله وإنا إليه راجعون
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9 - SKIZO الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:21
إعتبروني عادل امام وهو يضحك ويقول( هو في رئيس بيموت).
على أية حال اللهم أرزق دويه الصبر و السلوان وأجعل مثواه بما فعل أثناء حكمه،ان كان عدد الذين نصرهم اكثر مما خذلهم فمثواه الجنة والعكس صحيح.
عل الاقل هو احسن من هاذا السيسي ،و الله اعلم.
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