جماعات مدعومة من إيران تحمي الشيعة في العراق

جون ديفيدسون من بغداد*

عندما لاح في الأفق احتمال تراخي قبضة الأحزاب والفصائل الشيعية المدعومة من إيران على السلطة في العراق، في أعقاب مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، لجأت تلك الأطراف إلى منافس لا يمكن التكهن بتحركاته.

وفي اجتماعات بمدينة قم الإيرانية المقدسة، أبرمت هذه التكتلات اتفاقا مع رجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر، الذي يأتمر بأمره ملايين العراقيين.

ويقول مسؤولون عراقيون كبار وبعض العالمين ببواطن الأمور في الفصائل إن هذه الجماعات وعدت الصدر بصلاحيات أكبر في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبدور موسع في القيادة الروحية للفصائل الشيعية المسلحة.

وفي المقابل، قالت المصادر إنه سيستعين بأتباعه في إضعاف المعارضة المناوئة للحكومة ولإيران والتي تفجرت في الشوارع العراقية ويعيد توجيه الاحتجاجات للتركيز على المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

والهدف من هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه برعاية إيران وحزب الله اللبناني، هو صيانة النفوذ الشيعي في العراق بالتوفيق بين الفصائل والجماعات المدعومة من إيران والتيار الصدري المنافس.

وكانت الغارة الجوية الأمريكية، التي قتل فيها سليماني وقائد الفصائل العراقية المسلحة أبو مهدي المهندس في الثالث من يناير الماضي، قد أوقعت الفصائل في حالة من البلبلة.

وكان الصدر قد فقد أيضا بعضا من توازنه؛ فقد قاد احتجاجات مناوئة للحكومة في السنوات السابقة، لكنه لم يسيطر على الجولة الأخيرة من الغضب الذي تفجر في مظاهرات تلقائية بلا قيادة في أواخر أكتوبر وكان موجها للنخبة السياسية.

ويقول مسؤولون ونواب إن الصدر، المعروف باقتناص الفرص والذي سبق أن حارب الولايات المتحدة وندد بالتدخل الإيراني وأيد احتجاجات ثم تخلى عنها، أصبح بهذه الصفقة في وضع يهييء له فيما يبدو نفوذا كبيرا في حكومة جديدة يتعين اختيارها بحلول يوم الاثنين.

وكانت الحكومة السابقة قد استقالت تحت ضغط الاحتجاجات في العام الماضي.

وبعد مقتل سليماني، أصدر مسؤولون من إيران وحزب الله تعليمات إلى قادة الفصائل الموالية لإيران لصرف النظر عن خلافاتها مع الصدر. وكان الجانبان قد اشتبكا في البرلمان، واختلفا على مناصب حكومية في العام الماضي في صراع على السلطة في الصفوف الشيعية.

والتقى الطرفان في قم مقر الصدر الجديد في إطار مواصلة دراساته الدينية.

وقال أحد مساعدي الصدر ممن سافروا إلى قم، طالبا إخفاء هويته، إن "إيران رأت في الصدر الحل الوحيد لمنع انهيار النفوذ الشيعي تحت وطأة الاحتجاجات وإضعاف الفصائل التي تدعمها".

وأضاف: "الصدر يملك القاعدة الشعبية التي يمكن له من خلالها أن يسيطر على الشارع. وأرادوا استغلال ذلك".

وأكدت عدة مصادر شبه عسكرية مطلعه على ما دار في الاجتماعات أن الجانب الإيراني طلب من الصدر الذي ينتمي إلى عائلة صاحبة نفوذ من رجال الدين الشيعة لها تاريخ في قيادة التمرد على الحكومة في عهد صدام حسين استخدام أتباعه في السيطرة على المظاهرات.

وفي المقابل، طالب الصدر بحرية اختيار الحكومة المقبلة والقدرة على الاعتراض على تفضيلات الأطراف المدعومة من إيران. وقال معاون الصدر إن "إيران لم تعارض ذلك".

وقال مصدران بالفصائل إن الصدر طالب بأن تكون له سيطرة على وزارتين في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الذي طلب من البرلمان اعتماد حكومته هذا الأسبوع.

كما قال المصدران إن الفصائل المسلحة وافقت على إمكانية أن يكون للصدر دور رمزي موسع في قيادتها في معارضة الولايات المتحدة.

وقال نصر الشمري، المتحدث باسم حركة النجباء المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي والخاضعة لعقوبات أمريكية، إن "فصائل المقاومة وافقت على أن يكون الصدر الصوت الرئيسي في المقاومة. وستؤيد الفصائل في المقابل ما يتخذه من قرارات".

وقال الشمري ومصدران آخران بالفصائل إن الفصائل ستدرس منح دور أكبر لأبو دعاء العيساوي، قائد سرايا السلام التابعة للصدر، في تنسيق إستراتيجيتها العسكرية.

وتسعى الفصائل إلى إيجاد من يحل محل المهندس، ومن المتوقع أن يكون من قادة كتائب حزب الله الفصيل الذي كان المهندس يقوده.

ويقول مسؤولون حكوميون ونواب إن الصدر سيكون له نفوذ كبير في تشكيل الحكومة المقترح من جانب علاوي. وكان رئيس الوزراء قال إن مرشحين مستقلين سيتولون الوزارات.

وقال مسؤول حكومي: "إذا تمت الموافقة على هذه الحكومة فسيكون ذلك في صالح الصدر. فهو يفضل المستقلين لأنهم ضعاف وبإمكانه استغلالهم لمصلحته. فلديه فصيل (مسلح) ويملك القدرة على ترهيب الناس".

ويعارض ساسة من الأكراد والسنة التشكيل الذي يدفع به الصدر، خشية فقدان السيطرة على بعض الحقائب الوزارية.

مكاسب في الأجل القريب

ربما يحقق الصدر مكاسب سياسية في الأجل القريب؛ غير أن الاتفاق مع الفصائل المدعومة من إيران أثار استياء كثيرين من أنصاره.

وقال أحد المحتجين ويدعى مهدي عبد الزهرة وهو يراقب رجال الشرطة يطلقون النار على أصدقائه في بغداد "سرقوا ثورتنا. الفصائل وسرايا السلام".

وانصرف أنصار الصدر، الذين سبق أن شاركوا في احتجاجات بل وحماية المتظاهرين في بعض الأحيان من عنف قوات الأمن والفصائل، عن خيام المحتجين بناء على تعليماته بل واعتدوا عليهم لاحقا.

وكان الصدر قد هدد بالدعوة إلى "مليونية" جديدة للضغط على البرلمان للموافقة على الحكومة الجديدة، في خطوة أخرى قد تغطي على المظاهرات الأصلية التي طالبت بسقوط النخبة الحاكمة في العراق بأسرها.

وأصدر الصدر سلسلة من البيانات المتضاربة في أوائل فبراير؛ فقد دعت البيانات إلى احتجاج كبير للمطالبة بانسحاب القوات الأمريكية، ثم طالبت أنصاره بالتخلي عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة ثم العودة للمشاركة فيها وتطهيرها من المشروبات الكحولية وغيرها من مظاهر الرذيلة.

وسيطر الأنصار على بعض مواقع الاحتجاج، واشتبكوا مع المتظاهرين وقتلوا بعض الأفراد.

وقال الشيخ شياع البهادلي، وهو من القيادات العشائرية في مدينة الصدر ببغداد: "رفضنا دعوة الصدر الأولى للانسحاب من الاحتجاجات، وغضبنا منه".