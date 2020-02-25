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الرئيسية | خارج الحدود | إخضاع ألف سائح للحجر الصحي بجزيرة "تنيريفي"

إخضاع ألف سائح للحجر الصحي بجزيرة "تنيريفي"

إخضاع ألف سائح للحجر الصحي بجزيرة "تنيريفي"
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:56

قالت السلطات المحلية بجزر الكناري اليوم الثلاثاء إنه تم إخضاع حوالي 1000 من السياح الأجانب يوجدون في فندق بجزيرة تنيريفي حيث كان يقيم مواطن إيطالي أثبتت الفحوصات التي خضع لها أمس الاثنين إصابته بفيروس كورونا المستجد للحجر الصحي .

وأكدت المصلحة المكلفة بقطاع الصحة في الحكومة المحلية لأرخبيل الكناري أن الأمر يتعلق بإجراء وقائي يندرج في إطار البروتوكول الذي فعلته السلطات الصحية في الحالات المماثلة .

وكانت السلطات الصحية بجزر الكناري قد أعلنت مساء أمس الاثنين عن اكتشاف حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تنيريفي ( جزر الكناري ) وهو مواطن إيطالي قدم من جهة ( لومباردي ) في إطار رحلة سياحية إلى الجزيرة مشيرة إلى أن الفحوصات التي خضع لها المريض وهو طبيب أكدت إصابته بالفيروس .

وأوضح نفس المصدر أن الشخص المصاب تم إخضاعه للحجر الصحي بموجب البروتوكول المعمول به وذلك تحت إشراف طبي في انتظار نتائج الاختبار الثاني الذي سيخضع له .

وكانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا قد تم الإعلان عنها في أوائل فبراير في جزيرة ( لاغوميرا ) بجزر الكناري لدى مواطن ألماني غادر المستشفى بعد أن تلقى العلاج .

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