العاهل السعودي يأمر بتحويل "هيئات" إلى وزارات

هسبريس - د.ب.أ

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الأوامر تضمنت تحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار" وتعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة"، و"الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، إلى جانب تحويل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".

كما تضمنت الأوامر إعفاء عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزير الإعلام.