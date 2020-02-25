24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/02/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|07:59
|13:45
|16:53
|19:24
|20:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- نجاح استبدال مفصل ركبة لمريضة بمشفى تاونات
- طلبة البوليتكنيك بفرنسا في ضيافة والي بني ملال
- الرامي وبيغا يقدّمان "لحظات بلورية" بثلاث لغات
- مهاجرو جنوب الصحراء يُكابدون الغربة وقسوة العيش بالدار البيضاء
- هاتف هواوي الجديد
رصيف الصحافة: فيروس "كورونا" ينشر الرعب وسط مغاربة إيطاليا (5.00)
بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" (5.00)
- "العقل الأمني" لرئيس الجزائر يُواجه المغرب بملفي الصّحراء وليبيا - (72)
- وزارة التربية تعلّق الحوار مع النّقابات وترفضُ تصعيد "المتعاقدين" - (66)
- الأمن يوقف والد دنيا باطما للسياقة في حالة سكر - (64)
- لهذه الأسباب لم ينتج المغرب صحافيا كبيرا من حجم حسنين هيكل - (62)
- الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
العاهل السعودي يأمر بتحويل "هيئات" إلى وزارات
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:40
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الأوامر تضمنت تحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار" وتعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة"، و"الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، إلى جانب تحويل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".
كما تضمنت الأوامر إعفاء عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزير الإعلام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:10
متمنياتنا بالتوفيق للمملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف الإنمائية والتقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق وتهانينا المخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد ابن سلمان
تعليق غير لائق
-18
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1