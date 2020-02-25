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الرئيسية | خارج الحدود | العاهل السعودي يأمر بتحويل "هيئات" إلى وزارات

العاهل السعودي يأمر بتحويل "هيئات" إلى وزارات

العاهل السعودي يأمر بتحويل "هيئات" إلى وزارات
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:40

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الأوامر تضمنت تحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار" وتعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة"، و"الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، إلى جانب تحويل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".

كما تضمنت الأوامر إعفاء عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزير الإعلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:10
متمنياتنا بالتوفيق للمملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف الإنمائية والتقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق وتهانينا المخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد ابن سلمان
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