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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تهدد بالرد عند تدخل روسيا في الانتخابات

أمريكا تهدد بالرد عند تدخل روسيا في الانتخابات

أمريكا تهدد بالرد عند تدخل روسيا في الانتخابات
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 17:59

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا سعت روسيا لتقويض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة هذا العام لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الخطوات التي قد تتخذها إدارة ترامب.

وقال بومبيو للصحفيين في مؤتمر صحفي "التدخل في انتخاباتنا أمر غير مقبول.. إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي آخر خطوات لتقويض عمليتنا الديمقراطية فسوف نتخذ إجراء ردا على ذلك".

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