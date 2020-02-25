البحرين تسجل 6 حالات جديدة لفيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

قالت وكالة أنباء البحرين، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الصحة قولها إن البلاد سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 23 شخصا.