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الرئيسية | خارج الحدود | "وفيات كورونا" تصل إلى 11 شخصا في إيطاليا

"وفيات كورونا" تصل إلى 11 شخصا في إيطاليا

"وفيات كورونا" تصل إلى 11 شخصا في إيطاليا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:25

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 11 حالة، وفقا لما أعلنه انجيلو بوريلي، رئيس هيئة الدفاع المدني في روما اليوم الثلاثاء.

ووصل عدد الأشخاص الذين أُصِيْبوا بالفيروس في الوقت الراهن إلى 322 شخصا.

وكان قد أُعْلِن في وقت سابق عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليم ليجوريا بشمال غرب إيطاليا، ليصبح بذلك تاسع إقليم يظهر فيه الفيروس المتحور الجديد في البلاد.

وكتبت سلطات إقليم ليجوريا في تغريدة على موقع "تويتر" أن الاختبارات أثبتت إصابة امرأة /70 عاما/ بالفيروس، في بلدة ألاسيو الساحلية، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة جنوة عاصمة الإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ع-ع الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:31
سلم ياربي سلم.اللهم انا نسألك اللطف في القضاء.
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2 - Amal الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:35
السلام عليكم اوى باقيين مبغينش ترجعو لبلادكم واخا كورونا لمهيم شريتو لكرونا
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3 - متتبع الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:49
نتمنى السلامة .. إن شاء الله ماتبان ختى شي حالة في المغرب، خصوصا حنا ماكانعرفوش نعاطصو وماكانعرفوش نخاويو الرئتين والأنف!! شيواحدين كيشادو على جهة من النيف، يعليو راسهوم ويخارجو هاذاك الشي لاسما!! الله يحفظ وصافي
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5
4 - القاتل الخفي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:57
الى احبتي و اخوتي انا لست متشائم و لاكن خوذو حذركم و تزودوا من الان الفيروس سيطرق بابنا لا محالة ، مسالة ايام او اسابيع
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5 - عبد الطيف الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:59
رغم انا ايطاليا اعلنت مند الوهلة الاولى، انها كانت سباقة الى الكشف عن الفيروس الا ان عدد المصابين ارتفع بشكل مهول .هذا يعني كما قال احد الاطباء الفرنسين ان التدابير المتخدة غير كافية في غياب كشف؛ باخد عينة من الجهاز التنفسي ويتم فحصها مخبريا على آلة.وتستغرق العملية ساعتين. ولحسن القدر فان عدد الاطفال المصابين يكاد يكون منعدما. نسال الله العفو والعافية.
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