تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا" بالجزائر

هسبريس - متابعة

ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر أعلنت اليوم الثلاثاء عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير.

وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.