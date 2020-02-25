24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا" (5.00)

  2. رصيف الصحافة: فيروس "كورونا" ينشر الرعب وسط مغاربة إيطاليا (5.00)

  3. الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت (5.00)

  4. الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة (5.00)

  5. بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا" بالجزائر

تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا" بالجزائر

تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا" بالجزائر
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:40

ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر أعلنت اليوم الثلاثاء عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير.

وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - badr hajiba الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:52
اللهم نرجو رحمتك وعافيتك يأرحما الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
2 - mayssa الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:57
قسما بالله إلا جاتني تبوريشا ملي قريت الجهة الشرقية حسبلي وجدة ياربي تكون معانا راه معدنا لا مستشفيات لا حتى وزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
3 - Alfonso الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:58
لله الامر من قبل ومن بعد لا يسأل عما يفعل نطلب منه ان يرفع هذا البلاء عنا من كتب له الوفاه بسبب هذا المرض فلا نجاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
4 - هشام الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:00
الله احفظ اخواننا الاشقاء في الجزائر رآه لي صابهم يصيبنا كذالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
5 - طارق بن زياد الجزائري الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:00
ربي يحفظ بلادنا وبلدان المسلمين كافة من هذا الفيروس وكل الأمراض والآفات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
79
6 - اللهم احفظ المسلمين اجمعين الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:02
اللهم احفظ الجزائر والمغرب وجميع بلاد المسلمين حيثما كانوا. اللهم امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
7 - عدمي و افتخر الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:03
ناري المرض بدا كيقرب للمغرب و المشكل ماشي خوفنا من المرض بقدر خوفنا من سبيطارات المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
8 - هنادي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:06
الله اكبر الله يحفظ يا رب القضية قربات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
9 - العبدي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:08
هادشي بدا كيقرب الله يجعل السلامة، فنيدة اصبرو و بومادة صفرة مغتاكل والو معا هاد سخانة شينوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
10 - CASA MAROC الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:08
نتمنى للمصاب الشفاء العاجل ويحفظ الشعب الجزائري من كل مكروه ويحفظ كل من يقول لااله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
11 - سحسن الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:08
الحفيظ الله وجب على الدولة أخد إحتياطات وقاءية إستباقية وتوعية الناس نصيحة براكة من گثرة القبلات والسلام زيادة على اللزوم الله إستر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
12 - حميدو الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:10
ما هي الاجراءات المتخدة من طرف المغرب. ادا كان اجراء روتيني فهدا لا يبشر بالخير. لان هنا في حزيرة تنيريفي كل يوم نسمع ان المراقبة والاجراءات على احسن ما يرام. لكن العكس حصل لان المراقبة لن تكن. طبيب ايطالي وزوجته مصابين بالفروس دخلو الجزيرة و6 ايام يتجولون في الكرنفال في المطاعم ووو. واليوم الفندق ب1000 سائح والعمال محجوزين تحت المراقبة. واكيد بعد ايام سيكون الفيروس اندلع. ولمدا اقول هدا لان اسبانيا من احسن دول اوروبا في الصحة ولن تراقب حدودها. بالاحرى المغرب ومهزلة الصحة والمسيرين لهدا القطاع. واضعف الابمان ربما ايس لدينا حتى اقنعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - ع-ع الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:11
ياربي ارحم ضعفنا وتولى امرنا .لا ملجأ منك الا اليك. نستغفرك ونتوب اليك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
14 - Nizar الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:13
غضب الاهي عالمي نسال الله حد الباس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
15 - عبد الكريم الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:23
الرجل يتعرض للحجر الصحي أو فين الأشخاص الدين كانو معه في الطائرة وموظفي المطار الدين استقبلوه؟ ، القضية حامضة أكتر مما يصرحون به في وسائل الإعلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.