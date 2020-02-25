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كُتّاب وآراء
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تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا" بالجزائر
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:40
ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر أعلنت اليوم الثلاثاء عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير.
وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - badr hajiba الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:52
اللهم نرجو رحمتك وعافيتك يأرحما الراحمين
2 - mayssa الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:57
قسما بالله إلا جاتني تبوريشا ملي قريت الجهة الشرقية حسبلي وجدة ياربي تكون معانا راه معدنا لا مستشفيات لا حتى وزة
3 - Alfonso الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:58
لله الامر من قبل ومن بعد لا يسأل عما يفعل نطلب منه ان يرفع هذا البلاء عنا من كتب له الوفاه بسبب هذا المرض فلا نجاه
4 - هشام الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:00
الله احفظ اخواننا الاشقاء في الجزائر رآه لي صابهم يصيبنا كذالك
5 - طارق بن زياد الجزائري الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:00
ربي يحفظ بلادنا وبلدان المسلمين كافة من هذا الفيروس وكل الأمراض والآفات
6 - اللهم احفظ المسلمين اجمعين الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:02
اللهم احفظ الجزائر والمغرب وجميع بلاد المسلمين حيثما كانوا. اللهم امين
7 - عدمي و افتخر الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:03
ناري المرض بدا كيقرب للمغرب و المشكل ماشي خوفنا من المرض بقدر خوفنا من سبيطارات المغرب
9 - العبدي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:08
هادشي بدا كيقرب الله يجعل السلامة، فنيدة اصبرو و بومادة صفرة مغتاكل والو معا هاد سخانة شينوية
10 - CASA MAROC الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:08
نتمنى للمصاب الشفاء العاجل ويحفظ الشعب الجزائري من كل مكروه ويحفظ كل من يقول لااله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
11 - سحسن الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:08
الحفيظ الله وجب على الدولة أخد إحتياطات وقاءية إستباقية وتوعية الناس نصيحة براكة من گثرة القبلات والسلام زيادة على اللزوم الله إستر
12 - حميدو الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:10
ما هي الاجراءات المتخدة من طرف المغرب. ادا كان اجراء روتيني فهدا لا يبشر بالخير. لان هنا في حزيرة تنيريفي كل يوم نسمع ان المراقبة والاجراءات على احسن ما يرام. لكن العكس حصل لان المراقبة لن تكن. طبيب ايطالي وزوجته مصابين بالفروس دخلو الجزيرة و6 ايام يتجولون في الكرنفال في المطاعم ووو. واليوم الفندق ب1000 سائح والعمال محجوزين تحت المراقبة. واكيد بعد ايام سيكون الفيروس اندلع. ولمدا اقول هدا لان اسبانيا من احسن دول اوروبا في الصحة ولن تراقب حدودها. بالاحرى المغرب ومهزلة الصحة والمسيرين لهدا القطاع. واضعف الابمان ربما ايس لدينا حتى اقنعة
13 - ع-ع الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:11
ياربي ارحم ضعفنا وتولى امرنا .لا ملجأ منك الا اليك. نستغفرك ونتوب اليك.
15 - عبد الكريم الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:23
الرجل يتعرض للحجر الصحي أو فين الأشخاص الدين كانو معه في الطائرة وموظفي المطار الدين استقبلوه؟ ، القضية حامضة أكتر مما يصرحون به في وسائل الإعلام
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