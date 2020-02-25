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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يصيب برلمانيا ونائب وزير الصحة في إيران

"كورونا" يصيب برلمانيا ونائب وزير الصحة في إيران

"كورونا" يصيب برلمانيا ونائب وزير الصحة في إيران
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 23:10

أظهرت اختبارات إصابة نائب وزير الصحة وأحد أعضاء البرلمان في إيران بفيروس كورونا في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي عدد الوفيات هناك بسبب الفيروس إلى 16 شخصا وشعور الإيرانيين بقلق من احتمال أن السلطات تهون من حجم تفشي الفيروس.

وسجلت إيران أعلى عدد لوفيات الفيروس خارج الصين التي ظهر فيها المرض في دجنبر وأودى بحياة ما يزيد على 2600 شخص.

وكشف عضو البرلمان محمود صادقي، وهو من طهران، على تويتر أن "الاختبارات أثبتت إصابتي بكورونا... لا يحدوني أمل كبير في البقاء في هذا العالم"، كما أصيب كذلك نائب وزير الصحة الإيراني وأعلن إصابته في تسجيل مصور على الإنترنت بثته وسائل إعلام رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور "من بين من يشتبه بإصابتهم بالفيروس، تأكدت إصابة 35 (حالة جديدة) وتوفي اثنان بسبب الإصابة بفيروس كورونا". وأضاف أن 95 شخصا أصيبوا في أنحاء إيران.

وأضاف المتحدث أن عدد الوفيات بلغ 15 لكن وكالة أنباء رسمية أوردت لاحقا أن أحد المصابين بالفيروس توفي في مدينة ساوه. وأشارت بعض التقارير الأخرى، وهي غير مؤكدة، إلى زيادة أكبر في عدد الوفيات.

وجاء تفشي الفيروس في إيران في الوقت الذي يواجه فيه رجال الدين الذين يحكمون البلاد ضغوطا أمريكية متزايدة أضرت بالاقتصاد بدرجة كبيرة. فقد انسحبت واشنطن في عام 2018 من اتفاق نووي أبرمته قوى عالمية مع إيران في 2015 وأعادت فرض عقوبات عليها.

ولجأ العديد من الإيرانيين لمواقع التواصل الاجتماعي لاتهام السلطات بإخفاء الحقائق.

ويتأجج الغضب العام منذ شهور بسبب التعامل مع إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير والتي نفي الجيش إسقاطها على مدى ثلاثة أيام قبل أن يقر بأنها سقطت بصاروخ إيراني أطلق بالخطأ.

وأنعش ذلك احتجاجات مناهضة للحكومة، كانت هزت البلاد في نونبر، على رفع أسعار الوقود وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية تطالب حكام إيران بالتنحي إلى أن قمعتها السلطات.

وعبر محمد رضا قدير رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم عن قلقه من "انتشار المصابين بالفيروس في المدينة" وقال إن وزارة الصحة فرضت حظرا على نشر أرقام تتعلق بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - القنيطري الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 23:46
هذا الفيروس سينتش عبر العالم وإن لم يجدوا تلقيح سيقتل الملايين هل تعلمون كيف ينتشر ؟؟؟ مثلا واحد صيني داخل جسمه الفيروس لكن مناعته قوية وليس مريض في كل المطارات سيفحص بدون جدوا يعني من المستحيل كشف الفيروس داخل جسمه من بعد هذا الشخص سيعدي أشخاص وسيموتون من ليست لهم مناعة قوية لمحاربة هذا الوباء يجب منع كل الأشخاص القادمين من الصين ولو ولو ليسوا مرضى
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9
2 - ايت واعش الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 23:46
يارب سترك....هذا ما نكتبه هنا لعل وعسى يصل للمسؤولين في هذا البلد بان الوقاية خير من العلاج ومن باب الوقاية منع دخول كل من زار واتى من البلدان المؤبؤءة كما فعلت دول متقدمة كثيرة ، ما نكتبه هو ان المسؤولين ايضا ليسوا بأمان من هذا الفيروس، وهذا رايي الشخصي.فعليهم ان يحكموا ضمير الواجب ويتخدوا الخطوة الصحيحة ويمنعوا اي قادم وزائر للدول الموبؤءة.وان اقتضى الحال منع العمرة والحج،لان التجمعات الدينية هي طريق العدوى في الانتشار مثال كوريا الجنوبية وايران .ولا ادري هل يقرأ احد هذا ام اننا نكتب لنتوهم اننا نشعر ببعض الامان
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3 - ولد حميدو الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 23:54
ايران لا يهمها الشعب فقد تم تسجيل وفيات بسبب كرونا و رغم دلك تجرى جميع مباريات كرة القدم عكس ايطاليا تم تاجيل عدد من المقابلات مع بداية ظهور الفيروس
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4 - أبو محمد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إنك عفو تحب العفوا فعفو عنا نسأل الله السلامة والعافية ، والله يا إخوتي لاحل لهذه المشاكل وهذا الطاعون إلى بالرجوع لكتاب الله وسنة رسوله وتعلم العقيدة الصحيحة وفهم كلمة لا إلاه إلا الله الفهم الصحيح والعمل بمقتضاها، اللهم تجاوز عنا ورحم ضعفنا يارحيم
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