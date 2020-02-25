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الرئيسية | خارج الحدود | تفاصيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في الجزائر

تفاصيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في الجزائر

تفاصيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في الجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 23:39

أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أنّ المصاب مواطن إيطالي وصل إلى الجزائر في 17 فبراير الجاري وقد وضع في العزل الصحّي.

وهذه ثاني إصابة مؤكدة بالفيروس في قارة أفريقيا بأسرها، والحالة الأولى كانت قد سجّلت في مصر.

وقال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، لقد "تمّ اليوم تسجيل حالة مؤكّدة، ويتعلّق الأمر بمواطن إيطالي". وأضاف: "كانا اثنين وأحدهما ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض هذا المرض".

وأوضح أنّ "هذا المواطن الإيطالي وصل إلى الجزائر من بلاده في 17 فبراير، وقد خضع، مع المواطن الإيطالي الآخر، لفحوصات طبية في مركز باستور (في العاصمة الجزائر)، وأظهرت نتائج الفحوصات أنّ واحدا منهما مصاب بهذا المرض".

وشدّد الوزير على أنّ "كلّ الإجراءات اتّخذت للتكفّل الطبي بهذا المواطن طبقاً للمقاييس والقواعد المعمول بها في هذا المجال في كل العالم، وتم عزله بالطبع، وهو تحت المراقبة الطبية".

وكوفيد-19 الذي تفشى في الصين نهاية ديسمبر بلغ ذروته في هذا البلد بين 23 يناير و2 فبراير، وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع منذ ذلك الحين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي الصين، أصيب 77 ألف شخص بالفيروس، توفي منهم 2600 مصاب.

ويتفشّى الفيروس يومياً في بلدان جديدة؛ فقد بات منتشراً في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها في عشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Med الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 23:55
حدتري ان يكون هدا الخبر خدعة و مناورة من طرف العصابة الانهاؤ الحراك
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-13
2 - هشام من فاس الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 23:56
لا نتشفى في الجارة الجزائر. اللهم احفظ بلدنا الحبيب من كل سوء . اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب.
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28
3 - خنيفري الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:01
اللهم عافنا مما ابتلي به غيرنا. لا ثم لا لفتح الحدود حتى يوم القيامة....
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2
4 - عادل الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:03
كورونا هي الفقر، والجوع، وقلة الشي...
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-14
5 - معلق الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:06
نسأل الله اللطف فيما جرت به المقادر في الحقيقة لا أدري لماذا إنتابني الشك في إعلان اخواننا في الجزائر على أول حالة إصابة بفيروس كورونا ربما تكون مجرد محاولة لزرع الرعب في صفوف المحتجين وبالتالي هي فرصة ذهبية لوأد الحراك المستمر فكل شيء ممكن في جمهورية الجنرالات
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4
6 - Youssef Or الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:07
الله يخرجنا من هاد الدنيا بصحة وعافية بدون بلاء ولا وباء إن شاء الله. هادشي ولا كيخلع أخوتي
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11
7 - oujdi الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:12
انعدام تام لمحاربة الفيروس فمثلا المصابة الأولى الللبنانية اللي كانت في الطائرة هي شدوها للفحص الخاص و الركاب كل واحد مشا عند عائلتو عادي واخة كانو في طائرة وحدة
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2
8 - au commentaire 4 الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:30
tu veux sortir de la pauvrete tu dois bouger et chercher a faire quelque chose et pas de pleurer
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