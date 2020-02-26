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الرئيسية | خارج الحدود | تبون يغرّد: اللهم احمي الجزائر من فيروس كورونا

تبون يغرّد: اللهم احمي الجزائر من فيروس كورونا

تبون يغرّد: اللهم احمي الجزائر من فيروس كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 01:20

أوصى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الجزائر.

وقال تبون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الثلاثاء: "لقد أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد تسجيل حالة إصابة لرعية أجنبي بفيروس كورونا وضعت تحت الحجر التام".

وأضاف: "كما أدعوكم إلى الانخراط في حملة تحسيسية (توعوية) كبرى من خلال كافة وسائط التواصل لحماية الصحة العامة. اللهم احمي وطننا ومواطنينا".

كان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، كشف عن تسجيل أول حالة كورونا في الجزائر، داعيا المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الوقاية كافة لتجنب انتشاره في الجزائر.

وأوضح بن بوزيد، أن الحالة تخص مواطنا إيطاليا وصل إلى الجزائر يوم 17 فبراير الجاري.

كما كشف أن الإيطالي الذي قدم إلى الجزائر رفقة مواطن له، خضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - saad الأربعاء 26 فبراير 2020 - 01:29
اللهم احمي الجزائر و الجزائريين من "كورونا"
و المغرب حتا هوا
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17
2 - مواطنة الأربعاء 26 فبراير 2020 - 01:39
محاولة لتشتيت الحراك فقط
لم يفلح بذلك رغم كل المحاولات
كورونا هي الحل
الزموا بيوتكم
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-1
3 - محمد الزموري الأربعاء 26 فبراير 2020 - 01:41
اللهم احمي بلدنا المغرب وجميع بلدان المسلمين من الأمراض والأسقام وأدم علينا نعمة الصحة والعافية ونجينا شر الخلق وكيد الكاءدين واجعل كيدهم في نحورهم يارب العالمين.
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11
4 - محمد لعيوني الأربعاء 26 فبراير 2020 - 01:42
اللهم احمي المغرب من الاعداء الدين يريدون به شرا امين.
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7
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