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الرئيسية | خارج الحدود | قارة أمريكا الجنوبية تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

قارة أمريكا الجنوبية تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

قارة أمريكا الجنوبية تسجل أول إصابة بـ"كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:24

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، قبل قليل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأولى أيضا في أمريكا الجنوبية.

وأوضحت أن الحالة المصابة هي لمريض عائد من منطقة لومباردي الإيطالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هشام الأربعاء 26 فبراير 2020 - 01:51
يجب إغلاق المطارات في جميع أنحاء العالم السلامة أولا سبب تفشي الفيروس هو التنقل من دولة إلى دولة او من قارة إلى قارة انسو المصالح وفكرو في الشعوب
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