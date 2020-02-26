قارة أمريكا الجنوبية تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، قبل قليل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأولى أيضا في أمريكا الجنوبية.

وأوضحت أن الحالة المصابة هي لمريض عائد من منطقة لومباردي الإيطالية.