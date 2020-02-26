حصيلة عالمية .. "كورونا" يسجل 2760 وفاة

هسبريس – د.ب.أ

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 2760 حالة، وذلك حسب بيانات جمعتها لجنة الصحة الوطنية في الصين ووكالة بلومبرغ للأنباء، كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات في العالم إلى أكثر 80500 حالة.

وفي غضون ذلك أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 2715 حالة في البلاد بعد تسجيل 52 حالة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78064حالة، بعد أن سجلت 406 حالات أخرى، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، من بينها 401 في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل حالة الوفاة الـ 12 جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات الصحية في البلاد أعلنت اليوم تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146.

جاء ذلك بعد أن كان إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد 51 حالة فقط قبل أسبوع.

ومن بين حالات الإصابة الـ 169، سجلت 134 حالة مؤكدة في مدينة دايغو، حسب بيان لوزارة الصحة نقلت عنه وكالة بلومبرغ للأنباء.