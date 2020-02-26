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كُتّاب وآراء
فلاحون غاضبون يخربون شاحنة مغربية في الأندلس
هاجمت جموع حاشدة من مزارعي مدينة "خايين" الأندلسية، الواقعة جنوب إسبانيا، شاحنة نقل بضائع مرقّمة بالمغرب، أثناء احتجاجهم على انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، بالطريق السريع A-4 بمرتفعات "لا كارولينا".
ووفق ما أورده منتدى النقل المهني بإسبانيا، فإن جموعا غاضبة من مزارعي عدد من المناطق بخايين اجتمعت للاحتجاج بالطريق السريع A-4، " متسببة في قطعه وشل الحركة المرورية به، خاصة باتجاه كل من مدريد وإشبيلية"، مضيفا أن "المحتجين اعترضوا طريق شاحنة مرقمة بالمغرب، وثقبوا عجلاتها، وأتلفوا حمولتها بإلقائها على الطريق".
وأفاد مصدر مطلع، ضمن تصريح لهسبريس، بأن "المزارعين يحتجون منذ عدة أسابيع، نظرا لكون السعر الذي يُدفع لهم مقابل منتجاتهم الفلاحية هو أقل مما يكلفه إنتاجها"، مشيرا إلى أن "أسعارها في الأسواق الممتازة بإسبانيا في بعض الحالات يكون أكثر بثلاث مرات، دون أن يستفيد المزارعون من ذلك".
وتابع المتحدث ذاته: "هذا الوضع تسبب في احتجاج المزارعين على الحكومة، والأسواق الممتازة، وحتى على بعض البلدان كالمغرب، لاعتقادهم أن أسعار المنتجات الفلاحية القادمة منها لا تتيح لهم مجال التنافس لانخفاضها".
وقد استمر احتجاج المزارعين بمنتصف الطريق السريع A-4 لأزيد من ثماني ساعات؛ وهو ما اضطر مصالح الأمن الإسباني للتدخل من أجل فضّ تجمع الحشود مستعملة قنابل دخانية والرصاص المطاطي، وأعادت دينامية السير إلى طبيعتها.