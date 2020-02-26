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كُتّاب وآراء
إسبانيا .. 7 إصابات مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
سجلت إسبانيا 7 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق متعددة من البلاد، من بينها جزر الكناري وكتالونيا وإقليم فالنسيا ومدريد، والغالبية العظمى من هذه الحالات مرتبطة بالبؤرة المكتشفة في إيطاليا.
وهناك 4 مصابين إيطاليين بالفيروس، كانوا يقضون عطلتهم في فندق في تينيريفي، بجزر الكناري، وهم طبيب إيطالي وزوجته، واثنين من أصدقائه.
وأصدرت السلطات الصحية الإسبانية قرارا بعزل المصابين، ومتابعة أكثر من 700 نزيل يقيمون في نفس الفندق الذي ظهرت به الحالات.
وسجل إقليم كتالونيا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي لامرأة عمرها 36 عاما، تحمل الجنسية الإيطالية ومقيمة في برشلونة، سافرت في القترة بين 12 و22 من هذا الشهر إلى شمال إيطاليا.
بينما سجلت مدريد أول حالة إصابة بالفيروس لشاب (24 عاما)، كان في رحلة إلى شمال إيطاليا.
وتم تأكيد الحالة السابعة من قبل السلطات الصحية لإقليم فالنسيا، شرق البلاد، وهي لرجل توجه إلى المستشفى في 'فياريال' بأعراض تتوافق مع المرض.
ويجري التحقيق في كيفية انتقال العدوى إليه، وسيكون الوحيد من بين المتضررين السبعة الذين لا علاقة لهم بالبؤرة التي تم اكتشافها في شمال إيطاليا.
وتضاف هذه الحالات السبع الجديدة إلى الحالتين اللتين تم تأكيدهما الأسبوع الماضي في إسبانيا، وهي لسائح ألمانى فى جزيرة لا جوميرا ومواطن بريطانى فى مايوركا.
يذكر أن فيروس كورونا الجديد انتشر بالفعل في 30 دولة، وهناك 80 ألف مصاب، على الرغم من أن الغالبية العظمى -أكثر من 77 ألفا- في الصين، حيث تجاوزت الوفيات 2600 حالة.