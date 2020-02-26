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الرئيسية | خارج الحدود | باريس تعلن وفاة ستيني فرنسي بـ "فيروس كورونا"

باريس تعلن وفاة ستيني فرنسي بـ "فيروس كورونا"

باريس تعلن وفاة ستيني فرنسي بـ "فيروس كورونا"
هسبريس ـ أ.ف.ب
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:05

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، ليل الثلاثاء في باريس، مشيرةً إلى أنه كان في الستين من العمر.

في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا؛ خمس منها أمس الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 فبراير الجاري.

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