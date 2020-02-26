24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/02/2020
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:32
|07:57
|13:45
|16:53
|19:25
|20:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مركز حقوقي: مستقبل عمّال فلاحيين في كفّ عفريت
- الڭراب: تأخر مواعيد "الفيزا" غير مقبول .. والأمازيغية قوة المغرب
- مع مجيد الڭراب
- الطلاق بعد تقدم العمر .. نهايةً "رحلة عمر" أم بداية جديدة؟
- الجعة الخالية من الكحول أفضل من المياه بعد التمارين الرياضية.. حقيقة أم وهم؟
الڭراب: تأخر مواعيد "الفيزا" غير مقبول .. والأمازيغية قوة المغرب (5.00)
"مغاربة إيطاليا" يخشون تكرار السيناريو الصيني بعد تفشي "كورونا" (5.00)
بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
باريس تعلن وفاة ستيني فرنسي بـ "فيروس كورونا"
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:05
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، ليل الثلاثاء في باريس، مشيرةً إلى أنه كان في الستين من العمر.
في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا؛ خمس منها أمس الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 فبراير الجاري.