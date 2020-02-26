الرئيس الإسرائيلي: حسني مبارك كان مخلصا لمصر

هسبريس ـ مُتابعة

بعث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين برقية تعزية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال ريفلين في البرقية :"بالنيابة عن دولة إسرائيل وأصالة عن نفسي، أود أن أتقدم بأصدق التعازي في الراحل الرئيس حسني مبارك لكم، ولقرينته سوزان مبارك ولنجليه، وللشعب المصري".

وأضافت التعزية :"كان الرئيس مبارك حقا ابنا من أبناء مصر وخادما مخلصا لشعبها. وقد ساهمت حياته في الخدمة بشكل كبير في تنمية مصر واستقرار المنطقة".