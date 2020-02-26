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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الإسرائيلي: حسني مبارك كان مخلصا لمصر

الرئيس الإسرائيلي: حسني مبارك كان مخلصا لمصر

الرئيس الإسرائيلي: حسني مبارك كان مخلصا لمصر
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 14:30

بعث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين برقية تعزية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال ريفلين في البرقية :"بالنيابة عن دولة إسرائيل وأصالة عن نفسي، أود أن أتقدم بأصدق التعازي في الراحل الرئيس حسني مبارك لكم، ولقرينته سوزان مبارك ولنجليه، وللشعب المصري".

وأضافت التعزية :"كان الرئيس مبارك حقا ابنا من أبناء مصر وخادما مخلصا لشعبها. وقد ساهمت حياته في الخدمة بشكل كبير في تنمية مصر واستقرار المنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 15:31
رئيس مصري نظيف يموت ويدفن بسرية ولا يحضر جنازته سوى بعض أقاربه ورئيس ملء مصر ظلما طيلة ثلاثين سنة تشيع جنازته في مراسيم عسكرية بحضور كل كبار الدولة...لكن الله يمهل ولا يهمل وسنرى عاقبة الظالمين في الدنيا قبل الآخرة
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10
2 - خليل الأربعاء 26 فبراير 2020 - 15:32
بل كان حسني مبارك وفيا لكم وخادما مطيعا، أما مع شعبه فقد كان جزارا لا يرحم، والمجال هنا لا يكفي لتعداد جرائمه في حق شعب مصر
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9
3 - مراكشي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 15:36
مادا يا ترى كان سيقول لو كان السيسي هو المتوفي . اكيد نفس الكلام
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4
4 - المصطفى بهلول صاحب روئية الأربعاء 26 فبراير 2020 - 15:39
أنتم من قام بأغتيال رئيس مصر ولم تتركوه يعيش حياته
مع أسرته سيأتي يوم لا ينفع فيه لا مال ولابنون
عند الله يوم معيادكم ستبكون وستنسلون من كل حدب
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5
5 - ادريس الأربعاء 26 فبراير 2020 - 15:51
مخلصا لاسرائيل كما هو الحال لسيسي. اما مصر فهي ضحية حكم العسكر المخلص لبني صهيون
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