عدد وفيات "فيروس كورونا" يصل إلى 12 بإيطاليا

هسبريس - رويترز

قال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إن رجلا توفي في شمال البلاد بسبب "فيروس كورونا" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12.

من جهة أخرى؛ زاد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس نفسه إلى 376 في عدد من المناطق بالبلاد، بارتفاع أكثر من 50 إصابة مؤكدة مقارنة مع إحصائيات أمس الثلاثاء.

وقال أنجيلو بوريلي، ضمن تصريح للصحفيين، إن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاما؛ بينما كل الذين لاقوا حتفهم حتى الآن بسبب الفيروس مسنون، ومعظمهم كانوا يعانون من مشاكل صحية.