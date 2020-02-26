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عدد وفيات "فيروس كورونا" يصل إلى 12 بإيطاليا
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 13:45
قال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إن رجلا توفي في شمال البلاد بسبب "فيروس كورونا" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12.
من جهة أخرى؛ زاد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس نفسه إلى 376 في عدد من المناطق بالبلاد، بارتفاع أكثر من 50 إصابة مؤكدة مقارنة مع إحصائيات أمس الثلاثاء.
وقال أنجيلو بوريلي، ضمن تصريح للصحفيين، إن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاما؛ بينما كل الذين لاقوا حتفهم حتى الآن بسبب الفيروس مسنون، ومعظمهم كانوا يعانون من مشاكل صحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مهاجر من فرنسا الأربعاء 26 فبراير 2020 - 14:18
توفي هانه الليلة أستاذ يسكن غير بعيد من مسكننا ولم يسافر قط إلى الخارج نتمنى من الله ان ينجينا من شر هذا الوباء
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