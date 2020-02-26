24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الكرنفالات في زمَن الكُورُونَا فِيرُوس! (5.00)

  2. "مغاربة إيطاليا" يخشون تكرار السيناريو الصيني بعد تفشي "كورونا" (5.00)

  3. مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات‬ (5.00)

  4. نصف النشيطين في المغرب لا يملكون شهادة مدرسية وعقد عمل (5.00)

  5. الزفزافي: الشهادة أهون من رفع الإضراب عن الطعام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | المنظمة العالمية للصحة: انتشار"كورونا" ليس وباء

المنظمة العالمية للصحة: انتشار"كورونا" ليس وباء

المنظمة العالمية للصحة: انتشار"كورونا" ليس وباء
هسبريس ـ رويترز
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:41

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة العالمية للصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية، "مقلق للغاية لكن لا يزال بالإمكان احتواء الفيروس، ولم يصل بعد إلى حد الوباء".

وأضاف، في تصريحات أمام دبلوماسيين في جنيف، قوله: "استخدام كلمة وباء بشكل غير مدروس ليست لها فائدة تذكر، بل لذلك مخاطر كبيرة من حيث تضخيم الخوف بشكل غير مبرر وإصابة الأنظمة بالشلل. وقد يشير كذلك إلى أننا لم نعد قادرين على احتواء الفيروس؛ وهذا غير حقيقي".

وقال المسؤول في المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن البعثة المكلفة من لدنها بزيارة الجمهورية الإيرانية، التي كان من المقرر أن الثلاثاء، لن تسافر إلى البلاد إلا عند حلول مطلع الأسبوع المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.