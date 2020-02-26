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كُتّاب وآراء
المنظمة العالمية للصحة: انتشار"كورونا" ليس وباء
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة العالمية للصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية، "مقلق للغاية لكن لا يزال بالإمكان احتواء الفيروس، ولم يصل بعد إلى حد الوباء".
وأضاف، في تصريحات أمام دبلوماسيين في جنيف، قوله: "استخدام كلمة وباء بشكل غير مدروس ليست لها فائدة تذكر، بل لذلك مخاطر كبيرة من حيث تضخيم الخوف بشكل غير مبرر وإصابة الأنظمة بالشلل. وقد يشير كذلك إلى أننا لم نعد قادرين على احتواء الفيروس؛ وهذا غير حقيقي".
وقال المسؤول في المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن البعثة المكلفة من لدنها بزيارة الجمهورية الإيرانية، التي كان من المقرر أن الثلاثاء، لن تسافر إلى البلاد إلا عند حلول مطلع الأسبوع المقبل.