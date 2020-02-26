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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تمنح إجازات للسجناء لمواجهة "فيروس كورونا"

إيران تمنح إجازات للسجناء لمواجهة "فيروس كورونا"

إيران تمنح إجازات للسجناء لمواجهة "فيروس كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 14:53

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المتحور الجديد في السجون، من بينها منح إجازات للسجناء.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عن المتحدث غلام حسين اسماعيلي القول إن رئيس السلطة القضائية أمر بمتابعة خاصة لأوضاع السجناء من أجل الوقاية من فيروس كورونا ومواجهته.

وأوضح أنه "خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي عقد أمس الأول الاثنين ... تقرر تشكيل لجنة خاصة من قبل مصلحة السجون بالتعاون مع الطب الشرعى ووزارة الصحة، لاتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة السجناء، وكذلك الإجراءات اللازمة لإيجاد أقسام طبية وعلاجية."

وقال إنه "تقرر اتخاذ تدابير بخفض نسبة أحكام السجن بحق المدانين قدر الإمكان، وتجنب إصدار أحكام السجن باستثناء الحالات الضرورية، وكذلك منح إجازات للسجناء المتوفرة فيهم الشروط اللازمة".

وأضاف أنه "من دواعي الارتياح أنه لا توجد أي مخاوف بشأن السجناء".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 139 شخصا، توفي منهم 19 .

وتشير تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة إلى ظهور الفيروس في سجون إيرانية.

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