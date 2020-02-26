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كُتّاب وآراء
تسجيل أول وفاة لمواطن فرنسي بسبب "كورونا"
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل أول حالة وفاة لمواطن فرنسي بسبب فيروس كورونا المتحور "كوفيد 19" في البلاد، فيما تستمر حالات جديدة في الظهور في شتى أنحاء أوروبا.
وأعلن جيروم سالومون المدير العام للصحة في فرنسا أن المتوفي فرنسي /60 عاما/ وتم اكتشاف إصابته بالفيروس الليلة الماضية في أحد مستشفيات باريس، وكانت حالته حرجة للغاية وتوفي خلال الليل.
وأضاف سالومون أنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضيو، بينها الشخص المتوفى، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في فرنسا إلى 17.
وأشار سالومون إلى أن أحد المصابين الاثنين الآخرين كان عاد من إقليم بيمونتي، شمالي إيطاليا، مضيفا أنه سيجري الكشف عن مزيد من المعلومات في وقع لاحق اليوم.
وفي ألمانيا، تم الإعلان عن ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس أمس واليوم فقط، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19 حالة.
ويخضع أحد المرضى، الذي كان يعاني من مشكلة صحية موجودة مسبقا، للعلاج بوحدة للرعاية المركزة في دوسلدورف. وتردد أنه اختلط بشخص عائد من الصين مؤخرا.
ويتردد أن زوجته هي حالة الإصابة الثانية.
كما أفادت تقارير بأن الحالة الثالثة لرجل يعتقد أنه أصيب بالفيروس خلال زيارة إلى مدينة ميلانو الإيطالية.
وكان سائح صيني يبلغ من العمر 80 عاما توفي في فرنسا في وقت سابق الشهر الجاري جراء إصابته بالفيروس، وكانت تلك أول حالة وفاة بكورونا في أوروبا.