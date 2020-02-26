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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تسجل 59 حالة إصابة بفيروس "كورونا"

أمريكا تسجل 59 حالة إصابة بفيروس "كورونا"

أمريكا تسجل 59 حالة إصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:20

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن هناك ست حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد لمواطنين أمريكيين جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية دايموند برنسيس ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 59 أمريكيا.

وأوضحت المراكز أن بين المصابين 14 حالة داخل البلاد و45 لأشخاص بين من تم إجلاؤهم من السفينة السياحية، التي كانت خاضعة للحجر الصحي قبالة اليابان، ومدينة ووهان في الصين.

ونبه مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء الأمريكيين إلى البدء في الاستعداد لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور إصابات في عدد من البلدان الأخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - هشام الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:39
اللهم لا شماتة الاقوياء يتساقطون تباعا فما بالكم لالضعفاء
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2
2 - ilyass الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:40
بفف نطلبو الله ابعدو علينا راه المغرب مافيه لا سبيطارات لا والو ولاكين كيبقا فيا ملي كنشوف دراري قدي قدهم كيضحكو ف مواقع التواصل الإجتماعي بهاد الفايروس لي اول دولة فالعالم خربقها كائن لا نراه
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7
3 - EGOU الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:48
منين كاتوصل لأمريكا صافي عولو راه الدواء غادي يخرج والمرض ماغاديش يبقى.
ياربي تستر وصافي
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