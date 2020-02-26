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الرئيسية | خارج الحدود | البحرين تسجل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا

البحرين تسجل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا

البحرين تسجل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 19:36

قالت وزارة الصحة في البحرين على تويتر، اليوم الأربعاء، إن البلاد رصدت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33 حالة.

وأضافت أن معظم الحالات الجديدة قادمة من إيران ولم تدخل البحرين.

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