البحرين تسجل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الصحة في البحرين على تويتر، اليوم الأربعاء، إن البلاد رصدت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33 حالة.

وأضافت أن معظم الحالات الجديدة قادمة من إيران ولم تدخل البحرين.