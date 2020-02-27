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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى في إطلاق نار بولاية "ويسكونسن" الأمريكية

قتلى في إطلاق نار بولاية "ويسكونسن" الأمريكية

قتلى في إطلاق نار بولاية "ويسكونسن" الأمريكية
هسبريس - رويترز
الخميس 27 فبراير 2020 - 00:46

قالت شرطة مدينة ميلواكي الأمريكية، قبل قليل، إن أفرادا من الشرطة توجهوا إلى مكان "واقعة خطيرة" في مقر شركة "مولسون كورز" فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إطلاق نار أفضى إلى سقوط خمسة قتلى.

وأشارت إدارة الشرطة في ميلواكي على "تويتر" إلى أنها تتحرى "واقعة خطيرة" وحثت الناس على "الابتعاد عن المنطقة" القريبة من وسط المدينة. ولم يتسن الحصول على معلومات رسمية أخرى.

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