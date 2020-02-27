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"كورونا" يحصد أرواح 2744 شخصا بالصين
الخميس 27 فبراير 2020 - 03:22
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2744 حالة بعد تسجيل 29 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية في الصين أنه تم أيضا تسجيل 433 حالة إصابة إضافية بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 78497.