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كُتّاب وآراء
الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
أكدت السلطات الدنماركية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد؛ وهي لدنماركي قضى الأسبوع الماضي عطلة مع أسرته في شمال إيطاليا.
وخضع المصاب، وهو صحفي في محطة "TV2"، لفحوصات جاءت نتيجتها إيجابية بعدما ظهرت عليه أعراض الفيروس.
وقال وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هوينكة، في بيان: "نتعامل مع الوضع بشكل جاد للغاية. وسنفعل كل ما هو ممكن لتجنب انتشار المرض في الدنمارك".
وتعد الحالة الجديدة خامس حالة إصابة بالمرض في الدول الإسكندنافية بعدما سجلت، أمس الأربعاء، فنلندا والنرويج أول حالتين والسويد ثاني حالة.