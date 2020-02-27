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الرئيسية | خارج الحدود | فلاديمير بوتين يتجاهل رئيس تركيا طيب أردوغان

فلاديمير بوتين يتجاهل رئيس تركيا طيب أردوغان

فلاديمير بوتين يتجاهل رئيس تركيا طيب أردوغان
هسبريس - رويترز
الخميس 27 فبراير 2020 - 14:35

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث الوضع في منطقة إدلب بسوريا.

وجاء هذا الرد من الرئاسة الروسية بعد تصريحات صادرة عن الرئيس التركي، أردوغان، ترجح عقد مثل هذا اللقاء مع بوتين.

وقال أردوغان، أمس الأربعاء، إنه من المرجح أن يلتقي بوتين في إسطنبول، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات بشأن إدلب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ضمن تصريح صحافي، إن "بوتين لديه خطط عمل أخرى في الخامس من مارس".

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