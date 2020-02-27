اليابان تواجه كورونا بغلق المدارس حتى آخر مارس

هسبريس ـ مُتابعة

اوصت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، باغلاق جميع المدارس الابتدائي والثانوي في البلاد مؤقتا طوال شهر مارس المقبل لمحاولة الحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو ابي، هذا الإجراء في اجتماع مع حكومته لبحث الوضع الناجم عن مرض "كوفيد-19 " الذي أصاب اكثر من 900 شخص في البلاد ، أغلبهم من المسافرين على متن سفينة "دياموند برينسيس"السياحية.

وقال آبي في بداية الاجتماع: "استنادا إلى أولوية حماية صحة وأمن الأطفال، نرغب في الوقاية من الخطر المحتمل للعدوى على مدى واسع في أماكن يقضي فيها العديد من التلاميذ والمعلمين ساعات كثيرة يوميا".

رئيس الوزراء أضاف: "نبذل جميع الجهود من اجل تفادي انتشار حالات العدوى في جميع المواقع وفي هذا الصدد يعد الأسبوعان المقبلان غاية في الأهمية".

وكانت الحكومة اليابانية قد طالبت بتأجيل جميع الفعاليات الرياضية والثقافية خلال اسبوعين. بينما ستغلق المدارس اعتبارا من الاثنين حتى أواخر الشهر.