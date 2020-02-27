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رسميا .. ارتفاع "وفيات كورونا" إلى 26 في إيران
الخميس 27 فبراير 2020 - 12:55
أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 26 شخصاً في إيران وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، معلنا عن سبع وفيات جديدة.
وأعلن جهانبور، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، عن تسجيل 106 إصابات إضافية؛ ما يرفع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" إلى 245 في بلاد فارس.