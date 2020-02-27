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الرئيسية | خارج الحدود | رسميا .. ارتفاع "وفيات كورونا" إلى 26 في إيران

رسميا .. ارتفاع "وفيات كورونا" إلى 26 في إيران

رسميا .. ارتفاع "وفيات كورونا" إلى 26 في إيران
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 27 فبراير 2020 - 12:55

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 26 شخصاً في إيران وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، معلنا عن سبع وفيات جديدة.

وأعلن جهانبور، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، عن تسجيل 106 إصابات إضافية؛ ما يرفع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" إلى 245 في بلاد فارس.

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