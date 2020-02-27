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الرئيسية | خارج الحدود | ابن الرئيس الجزائري ينال البراءة في قضية فساد

ابن الرئيس الجزائري ينال البراءة في قضية فساد

ابن الرئيس الجزائري ينال البراءة في قضية فساد
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 27 فبراير 2020 - 13:30

برّأت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة خالد تبون، نجل الرئيس عبد المجيد تبون، من تهم تتعلق بالفساد في قطاع العقارات؛ بينما حكمت على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذة، حسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية اليوم الخميس.

وصدرت الأحكام بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتست أهمية بارزة بالنظر إلى وجود نجل الرئيس المذكور بين المتهمين، وهو الموقوف منذ يونيو، بينما كانت النيابة العامة قد طلبت، بإدانة خالد تبون بالسجن سنتين نافذتين.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي المدعو كمال شيخي بالسجن ثماني سنوات سجنا نافذة وغرامة 10 ملايين دينار (نحو 76,000 يورو)، مع منعه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، حسب الإذاعة.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن التهمة الرئيسية تتعلق بـ"منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين"، تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.

وأدين في القضية نفسها رئيس بلدية سابق بست سنوات سجنا وبأربع سنوات لسائق المدير العام السابق للشرطة، بتهمة "استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال"، كما أضافت الإذاعة.

وإلى جانب خالد تبون، برّأت هيئة الحكم بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قاضيين من تهمة تلقي رشاوى.

وبدأت التحقيقات مع كمال شيخي المقرب من دوائر السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب شركات عقارات ومستورد لحوم في ماي 2018، عندما تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين على متن سفينة تحمل لحوما مستوردة من البرازيل إلى الجزائر.

ولم ينته التحقيق بعد في هذه القضية، إلا أن تداعياتها كانت كبيرة على السلطات؛ أهمها إقالة المدير العام للشرطة آنذاك اللواء عبد الغني هامل، بعد اكتشاف تورط سائقه الخاص، ثم إيداعه السجن في انتظار محاكمته في عدة قضايا فساد مع أفراد من عائلته.

ومست التحقيقات كل الأشخاص الذين كانوا يترددون على مكتب كمال شيخي، ومنهم نجل الرئيس تبون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - fador الخميس 27 فبراير 2020 - 13:36
ههههههه يحيى العدل . .........
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42
2 - mrhba الخميس 27 فبراير 2020 - 13:39
نال البراءة لان القضاء في بلادهم فاسد كباقي العالم اللهم بعض الاستثناءات.. وأنه ابن الرئيس....
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39
3 - حسن النتيفي الخميس 27 فبراير 2020 - 13:40
اين هي العدالة ففاقد الشيء لا يعطيه و بما انه ابن الرئيس سينال البرائة مع اعتذار من طرف للمحكمة!!! هههههههه
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35
4 - عكاشة الخميس 27 فبراير 2020 - 13:44
المثل الشعبي المغربي يقول ( اللي مو طيبة في العرس لا يد يأكل من الكدرة. ) لو لم يتم تعيين والده رئيس دولة لكان حكم عليه بالسجن كباقي العصابة " حسب تسميتهم ".
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19
5 - abouama الخميس 27 فبراير 2020 - 13:49
أنها البداية لمحاربة الفساد والاستبداد على جميع الاصعدة وتبرءة المقربين من.......وسجن كل من سولت له نفسه الخروج عن الدائرة.
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17
6 - abdou الخميس 27 فبراير 2020 - 13:49
و هل في هذا شك.!
باينة لعما فالظلمة.
إنه النظام العسكري.
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23
7 - وجدي الخميس 27 فبراير 2020 - 13:52
إنه أول دليل على جو الشفافية والديموقراطية والحياد في عهد التبون.طبعا كيف يعقل أن يزج في السجن إبن الرئيس. قانون سكسونيا لن ينتهي.لو فعلها ابن الرئيس في أوروبا أو أمريكا لنال أقصى عقوبة ممكنة
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14
8 - مو بدار العرس الخميس 27 فبراير 2020 - 13:52
" اللي مو بدار العرس ما كيباتش بلا عشا..."
هذا راه العالم ما بعد الثالث و أجرك على الله ..
عالم ثالث و عربي و بنظام شمولي ديكاتوري و عسكري و باه " رئيس " دولة و ... و .. و ووو ..!
كون كانت هناك عدالة حقيقية ماشي ديال الخرطي كون يحاسبو و يحاكمو و يبداو ب باه أولا ...
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10
9 - من روما الخميس 27 فبراير 2020 - 13:53
سبحان الله قضاء العرب لا يختلف عن بعضه لكن الله يمهل ولا يهمل اليوم أبنائهم واقاربهم ينهبون ويضلمون العباد ويتعالون في الأرض الفساد لكن غدا أمام الحق سبحانه بماذا ستجبون الويل لكم ولمن أيدكم
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9
10 - ابراهيم الخميس 27 فبراير 2020 - 13:53
بطبيعة الحال سينال البراءة، هل تظنون أننا في عصر الخلفاء الراشدين و أن تبون سيترك إبنه في السجن ؟
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11 - toubelkheir الخميس 27 فبراير 2020 - 13:53
بداية الغيث البراءة هي الاصل والادانة ان شاء الله
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2
12 - الجزائر لن تتغيير الخميس 27 فبراير 2020 - 13:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم تتغير الجزائر .انظرو كم من جمعة خروجا الجزائريين الى الشارع لتغيير هذا النظام !!!! حاكم جديد يفكر بنفس الطريقة مع المخابرات ويضحك على الشعب بنفس الأسطوانة
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13 - غيثة الخميس 27 فبراير 2020 - 13:57
من أوله لس ما سخن مكانه.....الله يكون في عون الجزائر على هده الأشكال من المسؤولين
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6
14 - المهدي الخميس 27 فبراير 2020 - 13:59
هناك دائماً أكباش تضحية في مثل هذه القضايا للتغطية على الفاعلين الأساسيين الذي يعملون دائماً من وراء الستائر !!! ثم ليس هذا هو الوقت المناسب للزج بابن رئيس الجمهورية في السجن !! ابن رئيس جمهورية الجزائر في السجن ؟؟؟؟؟؟ هذا جنون ؟؟؟؟؟
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4
15 - Ziryab الخميس 27 فبراير 2020 - 14:00
لقد تمت تبرئة كذلك أبناء الراحل القايد صالح.
النظام السلطوي الذي لا شرعية له هو بالضرورة فاسد. لأنه يعتمد على المال و الإممتيازات و الزبونية لاكتساب الشرعية بدل الإنتحابات النزيهة و سلطة القانون. كل من يتعامل في ظل هذا النظام و نجح في مشاريعه بشكل ملفت فهو مشبوه. ليس هناك في القنافذ أملس سواء كان ابن الوزير أو ابن الرئيس أو الجنيرال. هم و عائلاتهم و اصدقائهم و كل من يدعمهم سرا و علنا من أجل مصالحه.
و هذا ينطبق كذلك على المغرب.
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16 - متتبع الخميس 27 فبراير 2020 - 14:04
كما عودنا النظام الجزائري، البرائة لابن تبون والسجن لولاد الشعب
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17 - قاسح خير من كذاب الخميس 27 فبراير 2020 - 14:22
ابن الرئيس رغم انه استفاد من إلبراءة يستأنف الحكم للحصول على تعويض مالي من خزينة الدولة . و حتى أبناء الرئيس المصري السابق حصلوا على البراءة اسبوع قبل وفاته . قولوا بااااااااز. الفساد ينخر الدول العربية .
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18 - le fils libre,pt الخميس 27 فبراير 2020 - 14:29
et pourquoi il est président d"un pays ratvélutionnaire,il doit liberer son fils,et demander des excuses au voisin ,dans une année il va libérer boutef et les autres et ainsi il déclare la concorde entre les enfants du pays,
la ravolution dans la corruption,l"achat des voix africaines contre le voisin ,voilà les pétrodollars en fumée ,ah ce maroc imbattable qui lui colle dans l"esprit ,le maroc qui lui a laissé à sa charge son valetsario,
alors où va t il mettre le valetsario,à la longue teboune donnera comme cadeau tindouf au valetsario
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19 - youssef de sygh الخميس 27 فبراير 2020 - 14:32
بائع الكوكايين يطلق سراحه ويتبع له جزيه
لكم آلله يا جزائر وكل العرب
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