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كُتّاب وآراء
ابن الرئيس الجزائري ينال البراءة في قضية فساد
برّأت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة خالد تبون، نجل الرئيس عبد المجيد تبون، من تهم تتعلق بالفساد في قطاع العقارات؛ بينما حكمت على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذة، حسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية اليوم الخميس.
وصدرت الأحكام بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتست أهمية بارزة بالنظر إلى وجود نجل الرئيس المذكور بين المتهمين، وهو الموقوف منذ يونيو، بينما كانت النيابة العامة قد طلبت، بإدانة خالد تبون بالسجن سنتين نافذتين.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي المدعو كمال شيخي بالسجن ثماني سنوات سجنا نافذة وغرامة 10 ملايين دينار (نحو 76,000 يورو)، مع منعه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، حسب الإذاعة.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن التهمة الرئيسية تتعلق بـ"منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين"، تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.
وأدين في القضية نفسها رئيس بلدية سابق بست سنوات سجنا وبأربع سنوات لسائق المدير العام السابق للشرطة، بتهمة "استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال"، كما أضافت الإذاعة.
وإلى جانب خالد تبون، برّأت هيئة الحكم بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قاضيين من تهمة تلقي رشاوى.
وبدأت التحقيقات مع كمال شيخي المقرب من دوائر السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب شركات عقارات ومستورد لحوم في ماي 2018، عندما تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين على متن سفينة تحمل لحوما مستوردة من البرازيل إلى الجزائر.
ولم ينته التحقيق بعد في هذه القضية، إلا أن تداعياتها كانت كبيرة على السلطات؛ أهمها إقالة المدير العام للشرطة آنذاك اللواء عبد الغني هامل، بعد اكتشاف تورط سائقه الخاص، ثم إيداعه السجن في انتظار محاكمته في عدة قضايا فساد مع أفراد من عائلته.
ومست التحقيقات كل الأشخاص الذين كانوا يترددون على مكتب كمال شيخي، ومنهم نجل الرئيس تبون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
باينة لعما فالظلمة.
إنه النظام العسكري.
هذا راه العالم ما بعد الثالث و أجرك على الله ..
عالم ثالث و عربي و بنظام شمولي ديكاتوري و عسكري و باه " رئيس " دولة و ... و .. و ووو ..!
كون كانت هناك عدالة حقيقية ماشي ديال الخرطي كون يحاسبو و يحاكمو و يبداو ب باه أولا ...
لم تتغير الجزائر .انظرو كم من جمعة خروجا الجزائريين الى الشارع لتغيير هذا النظام !!!! حاكم جديد يفكر بنفس الطريقة مع المخابرات ويضحك على الشعب بنفس الأسطوانة
النظام السلطوي الذي لا شرعية له هو بالضرورة فاسد. لأنه يعتمد على المال و الإممتيازات و الزبونية لاكتساب الشرعية بدل الإنتحابات النزيهة و سلطة القانون. كل من يتعامل في ظل هذا النظام و نجح في مشاريعه بشكل ملفت فهو مشبوه. ليس هناك في القنافذ أملس سواء كان ابن الوزير أو ابن الرئيس أو الجنيرال. هم و عائلاتهم و اصدقائهم و كل من يدعمهم سرا و علنا من أجل مصالحه.
و هذا ينطبق كذلك على المغرب.
la ravolution dans la corruption,l"achat des voix africaines contre le voisin ,voilà les pétrodollars en fumée ,ah ce maroc imbattable qui lui colle dans l"esprit ,le maroc qui lui a laissé à sa charge son valetsario,
alors où va t il mettre le valetsario,à la longue teboune donnera comme cadeau tindouf au valetsario
لكم آلله يا جزائر وكل العرب