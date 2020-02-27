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الرئيسية | خارج الحدود | مساعدة الرئيس الإيراني تصاب بفيروس "كورونا"

مساعدة الرئيس الإيراني تصاب بفيروس "كورونا"

مساعدة الرئيس الإيراني تصاب بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 27 فبراير 2020 - 15:46

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن معصومة ابتكار، معاونة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة والأسرة، أُصيبت بفيروس كورونا.

وذكر التلفزيون الحكومي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، أمس الأربعاء، إنه لا خطط لدى إيران لفرض حجر صحي على أي "مدن ومناطق" ردا على تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بينما صرح وزير الصحة سعيد نمكي إن هناك خططا لفرض بعض القيود على الأماكن الشيعية المقدسة وإلغاء صلاة الجمعة في بعض المناطق.

وشهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين التي نشأ بها الفيروس في أواخر العام الماضي. وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 26 والمصابين إلى 245.

وأعلن المسؤولون الإيرانيون، الأسبوع الماضي، عن أول حالات الوفاة والإصابة بالفيروس في الجمهورية الإسلامية، ودفع الارتفاع في الأعداد خلال فترة وجيزة الإيرانيين لانتقاد السلطات على الإنترنت واتهامها بالتستر على الأمر، وهو ما نفاه المسؤولون.

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