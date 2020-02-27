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الرئيسية | خارج الحدود | جديد الأحداث يجمع ملك السعودية ورئيس الجزائر

جديد الأحداث يجمع ملك السعودية ورئيس الجزائر

جديد الأحداث يجمع ملك السعودية ورئيس الجزائر
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 27 فبراير 2020 - 20:25

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس، مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سبل تنمية العلاقات الراسخة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الملك سلمان والرئيس تبون استعرضا خلال لقائهما اليوم العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقد مساء أمس الأربعاء اجتماعا مع تبون، في الرياض بحثا خلاله "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتطورات المستجدات الإقليمية".

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة له لدولة عربية.

وكان بيان للرئاسة الجزائرية أفاد بأن زيارة رئيس البلاد تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها قائدا البلدين، محادثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم الدولتين.

ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية الزيارة، بأنها "فرصة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي وفتح آفاق واعدة للشراكة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عربي الخميس 27 فبراير 2020 - 19:57
لمدا المغرب البلد الوحيد الذي يتتبع الصغيرة و الكبيرة في الجزائر
تتكلمون عن الجزائر اكثر من بلدكم
و الاخطر من هدا السب و الشتم .
كل رؤساء الجزائر شياطين، من بن بلة الى تبون !
اتقو الله يا عبد الله
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-63
2 - إلى عربي الخميس 27 فبراير 2020 - 20:10
نعم أنت محق في قولك، لا أفهم لم شيطنتهم، هم فقط دمى متحركة، كراكيز تسير بخيوط وراء الكواليس. عيبهم هو فقط كيف سمحت لهم ضمائرهم لعب دور الرئيس في بلد يعرف القاصي و الداني فينا أن الرئيس ما بيده حيلة.
تحياتي من هولندا
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22
3 - مغربي قح الخميس 27 فبراير 2020 - 20:11
تبون بحال إلى عندو غير هاديك الكرافاطا الزرقاء والقميجة البيضاء من نهار شفناه مابدلهم...سبحان الله!
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11
4 - said الخميس 27 فبراير 2020 - 20:14
assiarabi. les articles concernant le maroc dans la presse algerienne sont dix fois plus nombreux que le contraire, sans parler des plateaux televisès et les pseudoexperts de la propagande qui ne perdent aucune occasion pour denigrer le maroc, votre president en quelques jours a parler du maroc en plusieurs occasion et toujours avec des termes très peu diplomatiques et meme de grand maleduquè
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14
5 - bidawi الخميس 27 فبراير 2020 - 20:37
من خلال متابعتي للأحداث والصراع قديم ولا حل في الأفق في الصحراء المغربية. المغرب يطرح الحكم الداتي كاقصى حل غير دلك فهو مستعد للدفاع عن أرضه بالقوة أي الدخول في حرب مدمرة في المنطقة اما الطرف التاني فهي البوليزاريو ومعها الجزائر يريدون الاستقلال او تقرير المصير .هناك تباعد في المواقف وكل يستنزف كل ما أوتي من قوة بشراء الأسلحة واغلاق الحدود وهناك مصالح لاغلب الدول في استغلال الصراع الأبدي والضحية هي نحن العرب لا اقتصاد الحدود مقفلة الى متى حتى تقوم حرب وتسيل الدماء والدمار والخراب انداك يكون قد فات الأوان. الحل في نظري هو أن المنطقة العزلة اللتي هي خارج الجدار العازل هي منطقة تابعة للأمم المتحدة المينورسو تقام فيها دولتهم المستقلة ودلك بموافقة الأمم المتحدة وجميع الأطراف وينتهي الصراع وتضع الحرب أوزارها ونبني اقتصاد قوي في المنطقة العربية
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