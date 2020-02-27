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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" ينهي حياة سفير إيراني سابق

فيروس "كورونا" ينهي حياة سفير إيراني سابق

فيروس "كورونا" ينهي حياة سفير إيراني سابق
هسبريس - متابعة
الخميس 27 فبراير 2020 - 17:30

توفي اليوم الخميس، هادي خسرو شاهي، سفير إيران السابق في الفاتيكان والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، إثر إصابته بفيروس "كورونا".

وفضلا عن مناصبه الدبلوماسية، كان هادي خسرو شاهي عالم دين وباحثا بارزا.

وأعلنت سلطات إيران فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكبر عدد من الأشخاص خارج الصين حيث منشأ الفيروس.

وإلى جانب إغلاق المدارس، ألغت السلطات الإيرانية النشاطات الرياضية ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

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