الإمارات تعلن شفاء حالتي إصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الخميس عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية، يبلغ أحدهما من العمر 36 عاما ليكون هو الفرد الثاني الذي تعافي من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها في الدولة، والآخر أيضا من الجنسية الصينية /37 عاما/ وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية هي خمس حالات.

وأعلنت الوزارة تسجيل ستة إصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر وتعود لأشخاص من جنسيات مختلفة تتضمن أربعة إيرانيين ومصابا صينيا وآخر بحرينيا جميعهم قدموا من إيران قبل قرار وقف الرحلات الذي أعلن عنه مؤخرا، وبذلك يكون عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس 19 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تم حصر عدد 28 مخالطا لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى، ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة.

ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على نشرات التوعية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.