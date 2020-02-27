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كُتّاب وآراء
وفيات "فيروس كورونا" تصل 17 شخصا بإيطاليا
تم تسجيل 3 وفيات بفيروس "كورونا" في إيطاليا، ما يرفع الحصيلة إلى 17 ضحية.
وفي موضوع ذي صلة، أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) في إيطاليا ارتفعت إلى650 حالة.
وكان انجيلو بوريلي رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا قد أعلن، أن 40 شخصا تعافوا من الفيروس، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ 528 حالة فى وقت سابق اليوم.
وقال بوريلي إن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجل 37 حالة شفاء، بالإضافة إلى ثلاثة حالات شفيت في روما في وقت سابق.