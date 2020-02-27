وفاة شخصين و38 إصابة بـ"كورونا" في فرنسا

هسبريس من الرباط

قال أوليفيي فيران، وزير الصحة الفرنسي، إن عدد المصابين بفيروس كورونا انتقل من 18 إلى 38 شخصا، مضيفا أن التحقيقات حول الموضوع ما تزال متواصلة والحصيلة مرشحة للارتفاع.

بدوره أفاد جيروم سالومون، المدير العام للصحة بفرنسا، بأن من بين 38 مصابا بفيروس كورونا، 12 حالة تماثلت للشفاء، في حين توفي شخصان ( أستاذ فرنسي وسائح صيني)، بينما تخضع 24 حالة للاستشفاء، من بينها حالتان في وضعية صحية حرجة.

وأكّد المسؤول ذاته أن الهدف الرئيسي في الوقت الراهن يتمثل في البحث عن المصاب رقم 0 (الناقل الأول للعدوى)، مشيرا إلى أن العثور عليه يتطلب مجهودات كبيرة ويستلزم عدة أيام.