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كُتّاب وآراء
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مقتل 22 جنديا تركيا فى قصف للجيش السوري
الخميس 27 فبراير 2020 - 23:02
أكد محافظ هاتاي التركية رحمي دوغان، اليوم الخميس، أن 22 جنديا تركيا قتلوا فى قصف للجيش السوري بمحافظة إدلب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأفاد دوغان، في تصريح صحافي، بوجود حالات خطيرة من جنود الجيش التركي نُقلوا من إدلب إلى تركيا عبر معبر "جيلوة غوزو" الحدودي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - غير دايز الخميس 27 فبراير 2020 - 23:14
الجيش السوري شئنا ام ابينا في ارضه ويمارس سيادته عليها والجيش التركي غازي يريد احتلالها عبر دعم حركات معارضة بعضها ارهابي كجبهة النصرة التابعة للقاعدة ...ارذوغان في هذه الخطوة على الاقل مخطىء اي الزج بالجيش التركي في الاراضي السورية لمواجهة الجيش السوري المدعوم من روسيا
...رحم الله الجنود الاتراك وكل ضحايا هذه الحرب/ الفتنة في سوريا والله ياخذ الحق في كل من كان سبب فيها
...رحم الله الجنود الاتراك وكل ضحايا هذه الحرب/ الفتنة في سوريا والله ياخذ الحق في كل من كان سبب فيها
2 - هشام الخميس 27 فبراير 2020 - 23:20
هذه هي نهاية أسطورة "البطل المغوار" الذي سيحرر القدس، لا هو حرر القدس ولا هو رفع راية الاسلام عالية، باع لكم الكلام وفقط..
ألم نقل لكم أنه سيتم تلقين البطل من ورق درسا لن ينساه..
هههه سيتحول زئيره الى مواء أكيد
ألم نقل لكم أنه سيتم تلقين البطل من ورق درسا لن ينساه..
هههه سيتحول زئيره الى مواء أكيد
3 - amin2020 الخميس 27 فبراير 2020 - 23:23
هذا خطير جدا هذا خبر مفجع للتركيا اردوكان الذي يدعي انه قوة اقليمية لاةتضاهى بينما في الحقبقية تركيت ضعيفة للغاية بالمقارنة مع الجيش السوري الذي لم يضعف على الرغم من طول مدة الحرب التي تجاوزت 9سنوات
4 - اردو خان الخميس 27 فبراير 2020 - 23:39
استهتار من يعتبر نفسه (خليفة المسلمين) بأرواح جنوده هو ما أدى إلى ذلك. ما دخل تركيا في شؤون سورية، الشخص فقد صوابه ويريد احتلال سورية وربما يريد الاستمرار في فتوحاته.. لا نعلم بالضبط كيف يفكر
5 - kamal الخميس 27 فبراير 2020 - 23:46
تربجات الدنيا تما , روسييا تركيا د اعش هدشي كامل سبابو التخلف والجهل الذي نخر الدول لعربية وجعلها فريسة سههلة لكل عابر سبيل , نقطة الضوء الوحيدة هو ان الله يوم القيامة سيحاسب المسؤولين عن هدا الوضع
6 - Nadori الخميس 27 فبراير 2020 - 23:47
يبدو أن السلطان العثماني لم يستوعب الدرس بعد أن وجوده فوق الأراضي السورية انتهاك للقانون الدولي بل ويساند الإرهابيين من جبهة النصرة و ما شاكل ذلك من زمرة قطاع الطرق الذين عاثو فسادا في الأرض، لقد أخذته العزة بالاثم و سوف يدفع الثمن غاليا، من يلعب بالنار سوف يحرق يديه عاجلا ام اجلا.
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