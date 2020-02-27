مقتل 22 جنديا تركيا فى قصف للجيش السوري

هسبريس – د.ب.أ

أكد محافظ هاتاي التركية رحمي دوغان، اليوم الخميس، أن 22 جنديا تركيا قتلوا فى قصف للجيش السوري بمحافظة إدلب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأفاد دوغان، في تصريح صحافي، بوجود حالات خطيرة من جنود الجيش التركي نُقلوا من إدلب إلى تركيا عبر معبر "جيلوة غوزو" الحدودي.