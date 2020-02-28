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الصين تسجل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
الجمعة 28 فبراير 2020 - 01:07
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، وفاة 44 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس "كورونا" القاتل مع نهاية يوم 27 فبراير الجاري ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في الصين إلى ألفين و788 شخصا.
وقالت السلطات إنه تم تسجيل 327 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الإصابات مع نهاية يوم أمس إلى 78 ألفا و824 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في شهر دجنبر الماضي، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ".