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حاكم إقليم: مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم إدلب
الجمعة 28 فبراير 2020 - 02:10
قال رحمي دوغان حاكم إقليم هطاي بجنوب شرق تركيا، اليوم الجمعة، إن 33 جنديا تركيا في المجمل قُتلوا في ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة السورية بمنطقة إدلب.
وأضاف أنه لم يعد أي من الجنود المصابين في الهجوم في حالة خطيرة.