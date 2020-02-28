24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأسرة في خطر.. (5.00)

  2. مواجهة جديدة بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي (5.00)

  3. غياب معطيات رسمية يلف توقف فرنسا عن استقطاب أساتذة مغاربة (5.00)

  4. مسؤولون يناقشون محاربة العنف في فضاءات المدن (5.00)

  5. موهوب آلة الرباب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نيجيريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

نيجيريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

نيجيريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الجمعة 28 فبراير 2020 - 08:39

قال وزير الصحة النيجيري، اليوم الجمعة، إن رجلا إيطاليا وصل نيجيريا قبل ثلاثة أيام أصبح أول مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة على "تويتر" بإن الحالة تم تسجيلها في ولاية لاغوس، حيث توجد العاصمة المالية التي تحمل الاسم نفسه في جنوب غرب البلاد.

ولاغوس هي أكبر مدينة في نيجيريا ويسكنها نحو 20 مليون نسمة.

وأضافت الوزارة في منشورها "هذه... أول حالة في نيجيريا منذ بداية التفشي في الصين في يناير" مضيفة بأن الفحوص أكدت الإصابة أمس الخميس.

وذكر وزير الصحة أوساغي إيهانير في بيان أن الحالة هي لرجل إيطالي يعمل في نيجيريا وعاد من مدينة ميلانو الإيطالية إلى لاغوس يوم 25 فبراير الجاري.

وقال الوزير "المريض في حالة مستقرة ولا توجد أعراض خطيرة" مضيفا أنه يتلقى العلاج في مستشفى بضاحية يابا في لاغوس.

ولم يرد متحدث باسم الرئاسة بعد على مكالمات هاتفية ورسائل نصية تطلب التعقيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.