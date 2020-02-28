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كُتّاب وآراء
نيجيريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
قال وزير الصحة النيجيري، اليوم الجمعة، إن رجلا إيطاليا وصل نيجيريا قبل ثلاثة أيام أصبح أول مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة على "تويتر" بإن الحالة تم تسجيلها في ولاية لاغوس، حيث توجد العاصمة المالية التي تحمل الاسم نفسه في جنوب غرب البلاد.
ولاغوس هي أكبر مدينة في نيجيريا ويسكنها نحو 20 مليون نسمة.
وأضافت الوزارة في منشورها "هذه... أول حالة في نيجيريا منذ بداية التفشي في الصين في يناير" مضيفة بأن الفحوص أكدت الإصابة أمس الخميس.
وذكر وزير الصحة أوساغي إيهانير في بيان أن الحالة هي لرجل إيطالي يعمل في نيجيريا وعاد من مدينة ميلانو الإيطالية إلى لاغوس يوم 25 فبراير الجاري.
وقال الوزير "المريض في حالة مستقرة ولا توجد أعراض خطيرة" مضيفا أنه يتلقى العلاج في مستشفى بضاحية يابا في لاغوس.
ولم يرد متحدث باسم الرئاسة بعد على مكالمات هاتفية ورسائل نصية تطلب التعقيب.