رئيس دولة يخضع للحجر الصحي بسبب "كورونا"

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة "مونتسام" الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، أن الرئيس المنغولي باتولغا خالتما وغيره من المسؤولين الحكوميين وضعوا قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد عودتهم من زيارة إلى الصين.

وباتولغا هو أول رئيس دولة يزور الصين منذ أن بدأت تطبيق إجراءات خاصة للحد من تفشي فيروس كورونا في يناير الماضي.

ووصل إلى بكين وبرفقته وزير الخارجية تسوجتباتار دامدين وغيره من كبار مسؤولي الحكومة أمس الخميس، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس الحكومة لي كه شيانغ، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي فور عودتهم إلى البلد على سبيل الوقاية.